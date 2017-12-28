بوتين: تفجير سان بطرسبورغ عمل إرهابي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الانفجار، الذي وقع داخل مركز تجاري في مدينة “سان بطرسبورغ” هو عمل إرهابي.

وقال بوتين خلال مراسم تقليده، جنودًا وضباطًا، تميزوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية في سوريا جوائز وأوسمة: “أمرت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعامل فقط في إطار القانون أثناء القبض على العصابات”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع قائلًا، “حال كان هناك تهديد لحياة أو صحة عملائنا وضباطنا، يجب التعامل بحزم، ولا داعي للقبض عليهم، بل تصفيتهم في ذات المكان”.

يشار إلى أن انفجارًا وقع داخل مركز تجاري شمال مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مساء أمس الأربعاء، باستخدام عبوة ناسفة، أدى إلى إصابة 13 شخصًا.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة “تي إن تي”.