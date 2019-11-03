بعد ثلاثة انتصارات متتالية بعيدًا عن أولد ترافورد، تعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

في المباراة التي جرت وسط أجواء مناخية صعبة، كان الهدف الذي سجله لاعب يونايتد السابق جوشوا كينج هو ما حسم نتيجة اللقاء لصالح أصحاب الأرض، حيث لم تفلح محاولات يونايتد المستمرة في إدراك التعادل حتى النهاية، والتي كان أبرزها محاولة البديل ماسون جرينوود الذي وقف القائم له بالمرصاد ليحرمه من هز الشباك.

قبل المباراة، وقف الجميع دقيقة صمت تكريمًا لمساهمات رجال ونساء الممكلة المتحدة في الحربين العالميتين قبل “أحد الذكرى” في العاشر من نوفمبر، وأيضًا تكريمًا لبيتر هايوارد، الرئيس السابق لبورنموث، والذي رحل عن عالمنا هذا الأسبوع.

بعد ذلك، اهتزت المدرجات بحماس الجماهير، وانطلقت المباراة بالتزامن مع هطول الأمطار.

في العشر دقائق الأولى، كان يونايتد هو الطرف المسيطر على مجريات اللعب وقام لاعبوه بعدد من المحاولات التي افتقدت للمسة الأخيرة الحاسمة، فسدد أندرياس بيريرا كرة قوية علت العارضة وسدد مارسيال بدوره كرة أرضية افتقدت للقوة اللازمة، فأمسك بها الحارس رامسدال بسهولة.

بعد استفاقة دامت للحظات من جانب أصحاب الأرض، عاد الشياطين الحمر للهجوم من جديد، وفي الدقيقة 18، سدد فريد كرة مقوسة باتجاه المرمى اصطدمت بقدم أحد مدافعي بورنموث وخرجت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 21، ارتدت الكرة من دفاع بورنموث إلى دانييل جيمس على حدود منطقة الجزاء، ليطلق الأخير قذيفة بقدمه اليمنى وتمر الكرة بجوار القائم بسنتيمترات قليلة.

بعدها بسبع دقائق، رد عليه ريان فريزر بتسديدة بيسراه بعد هجمة مرتدة سريعة، ولكن كرته جاءت في منتصف المرمى في أحضان ديفيد دي خيا.

في الدقيقة 33، بدا وأن أنتوني مارسيال تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم كريس كافاناج لم يحتسب ركلة جزاء وأيده في قراره حكم الفيديو المساعد وسط اعتراضات من جانب لاعبي يونايتد ومشاحنات بين لاعبي الفريقين قام كافاناج على إثرها بإنذار جيفيرسون ليرما من جانب أصحاب الأرض وفريد من جانب الشياطين الحمر.

في الربع ساعة الأخير، انحصر اللعب في وسط الملعب وهدأ إيقاع اللعب كثيرًا، حيث وجد لاعبو الفريقين صعوبة في تقدير الكرة نتيجة الرياح الشديدة التي هبت على ملعب المباراة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، استطاع جوشوا كينج أن يضع فريقه في المقدمة في النتيجة بتسجيله الهدف الأول بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم استدار وسدد الكرة قوية في المرمى من داخل منطقة الست ياردات.

بعد احتساب دقيقة إضافية، أطلق الحكم كريس كافاناج صافرته معلنًا عن نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

مع انطلاقة الشوط الثاني، بدأت محاولات يونايتد لإدراك التعادل، بينما اعتمد بورنموث على الهجمات المرتدة، ولكن دون خطورة تذكر على أي من المرميين في العشر دقائق الأولى، فيما شهدت الدقيقة 57 أول تسديدة على المرمى في الفترة الثانية من جانب الشياطين الحمر بواسطة أندرياس بيريرا، ولكن الحارس رامسدال كان لها بالمرصاد.

عند الدقيقة 68، أجرى أولي جونار سولشاير التبديل الأول في صفوف يونايتد بخروج أندرياس بيريرا ودخول جيسي لينجارد، في محاولة لتعزيز التواجد الهجومي للفريق في وسط ملعب المضيف.

من هجمة مرتدة جديدة من جانب أصحاب الأرض، أجبر هاري ويلسون الحارس دي خيا على القيام بتصدٍ رائع لتسديدته القوية بقدمه اليسرى وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 75. وبعدها بست دقائق، دفع سولشاير بماسون جرينوود وبراندون ويليامز بدلًا من دانييل جيمس وآرون وان-بيساكا في ثاني وثالث تبديلات الشياطين الحمر في المباراة.

في صحوة هجومية من جانب يونايتد، كاد البديل جرينوود أن يدرك التعادل بعد دخوله مباشرة من مسافة قريبة من المرمى، إلا أن كرته ارتطمت بالقائم في الدقيقة 82، قبل أن يسدد مكتوميناي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس رامسدال.

تواصلت محاولات يونايتد لتسجيل هدف التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، والذي قدره الحكم بثلاث دقائق، إلا أنه لم يفلح في الوصول لمرمى أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز بورنموث بهدف مقابل لا شيء، ويتحول تركيز يونايتد إلى الدوري الأوروبي، حيث تنتظره مباراة قوية ضد بارتيزان بلجراد يوم الخميس القادم، والتي يسعى من خلالها الشياطين الحمر لحجز إحدى بطاقتي التأهل للدور القادم.

المصدر:manutd