بيان- المجلس العسكري: لن نتهاون في حسم التفلتات الأمنية

اصدر المجلس العسكري الإنتقالي بيانا الي جماهير الشعب السوداني يلفت فيه انتباه المواطنين الي عدد من الظواهر وحالات الإنفلات التي تهدد حياة الناس ، وفيما يلي نص البيان :

الي جماهير الشعب السوداني الكريم

تأكيدا علي حرص المجلس العسكري الإنتقالي علي أمن الوطن وسلامة المواطنين نلفت إنتباهكم إلي عدد من الظواهر وحالات الإنفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والإستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسئولية هذا الأمر وعمليات نهب وسلب للمتلكات والأعتداء بالضرب وإيقاع الأذي بالمواطنين ، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد وأتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع ، ومضايقة المواطنين والتعدي عليهم ، إضافة إلي ذلك الإعتداء علي مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والإستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر ، ومنع القطارات التي تحمل المؤن وإحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعرو…

لكل ماتقدم وإستشعارا لمسئولية المجلس تجاه أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم نؤكد لكم جميعا أننا لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافي مع روح المسئولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة…

ونوجه عناية الجميع إلي أن كل من يرتكب أويشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون.

فريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم

الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي

سونا