أعلنت رئاسة الجمهورية، تأجيل القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي للقرن الأفريقي، التي كان مقرراً انعقادها بالخرطوم يومي 11 و12 أبريل الجاري، لمناقشة معاهدة إنشاء التجمع والتوقيع على وثائقه لتعقد في وقت لاحق تتفق عليه الدول الخمس والتي رحبت بالمبادرة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان وفقاً لـ”سونا” أن التأجيل جاء بالنظر لتزامن القمة المقترحة مع القمة العادية للجامعة العربية التي تتمتع ثلاث من دول القرن الأفريقي بعضويتها “السودان، جيبوتي، والصومال” والتي ستعقد في الظهران السعودية يومي 14 و15 أبريل الجاري.

وأكدت رئاسة الجمهورية أهمية القمة التي تؤسس لتعاون وتكامل اقتصادي بين دول الإقليم لتنمية ورفاهية شعوبها، وشددت على حرص السودان على مشاركة كل قادة دول الإقليم في القمة التي تؤسس لمرحلة جديدة، وتشكل نقطة انطلاق للتعاون والتكامل بين دول القرن الأفريقي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، استعداد السودان لانعقاد القمة في أي موعد تتفق عليه دول الإقليم.

وكالات