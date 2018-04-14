تأجيل جلسة مجلس الوزراء من الأحد إلى الثلاثاء

أعلن الأمين العام الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين عثمان تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم غد الأحد والمخصصة للتداول حول موقف تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني إلى يوم الثلاثاء 17 ابريل.