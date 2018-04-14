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الرئيسية
أخبار وأحداث
اقتصاد وخدمات
أخبار في صور
تقارير وملفات
حوارات
مناشط
رأي
عن المركز
اتصل بنا
متابعات
مطالبات بتعليق عضوية جنوب السودان في منظومة “الإيقاد”
بعد إغلاق السودان للحدود: أريتريا تتجه لتهريب السلع من اليمن
البشير يمنح السفير محمود كان وسام النيلين من الطبقة الأولى
إطلاق سراح (6) من المعدنين السودانيين المحتجزين بمصر
مناشط
سمنار بالخرطوم حول قضايا البيئة في إفريقيا
وزارة البيئة تتبنى إعادة طباعة كتاب دراسات بيئية
تدشين النسخة الثانية من بوابة السودان الإلكترونية
جهاز الأمن يستهدف 1000 زيجة لمنسوبيه
حوارات
مدير شركة الصمغ العربي يتوقع قفزه في الإنتاج خلال العام- حوار
حوار- السفير عيسى: السودان يتطلع للإنضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا
السفير عمر دهب: دوافع بقاء السودان في قائمة الإرهاب انتفت
شمال كردفان: انفاذ 90% من مشروعات نفير النهضة- حوار
رأي
قصاصات خاصة (171)
قصاصات خاصة (170)
فك السحب ومخاوف الإيداع
وشهد شاهد من أهلها..
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء من الأحد إلى الثلاثاء
أبريل 14, 2018 8:53 م
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أعلن الأمين العام الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين عثمان تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم غد الأحد والمخصصة للتداول حول موقف تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني إلى يوم الثلاثاء 17 ابريل.
سونا
Search for:
فيديو
أرشيف
أبريل 2018
ن
ث
أرب
خ
ج
س
د
« مارس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
تصويت
هل ينهي اللقاء بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية التوجس العالمي؟
نعم
لا
إلى حد ما
النتائج
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إعلانات
أخبار في صور
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