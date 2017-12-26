تأسيس شركة مساهمة عامة للأمن الغذائي بولاية الخرطوم

لتخفيف العبء المعيشي عن سكان الولاية

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الإستثمار المالي لتأسيس شركة مساهمة عامة للأمن الغذائي بالولاية.

وقال عادل عبد العزيز مدير قطاع الإقتصاد بالوزارة في تصريح لـ(smc) إن الهدف من شركة المساهمة تخفيف العبء المعيشي عن سكان الولاية، مشيراً إلى أن الموازنة تضمنت صرفاً على البنيات التحتية وعلى عدد من المشروعات تم ترتيبها وفق منظومات محددة، لافتاً إلى أن الغرض من إنشاء صندوق تنموي بالولاية هو تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص أو عن طريق الصناديق الإستثمارية وشركات المساهمة العامة أو حث المسؤولية الإجتماعية للشركات.

في سياق متصل أوضح عبد الله سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون المالية بتشريعي الخرطوم تخصيص نسبة 27% من موازنة الولاية للعام المقبل للمرتبات والأجور و16% لتسيير دولاب العمل فيما خصص 56% للتنمية.