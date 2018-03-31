تايلاند تبحث إقامة مشروعات إستثمارية بالبحر الأحمر

بورتسودان (smc)

كشفت ولاية البحر الأحمر عن زيارة وفد تايلندي للوقوف على إقامة مشاريع إستثمارية مقترحة بالولاية، في وقت أكدت فيه إدخال شراكات جديدة في مجال السياحة.

وقال أحمد محمد طاهر مدير عام وزارة الإستثمار والصناعة بالولاية في تصريح لـ(smc) إن الوفد بحث إمكانية إقامة مزارع لإستزراع الأسماك بجانب معرفة إمكانية زراعة جوز الهند بمناطق الساحل بالولاية، مشيراً إلى أن الوفد وعد بزيارة أخرى لتنزيل التوصيات والإتفاقيات بين الجانبين إلى أرض الواقع، كاشفاً عن تنشيط العمل في مجال المناطق الحرة بإعتبارها مورد رئيسي للولاية.

وأكد طاهر سعيهم التوسع في خلق شراكات وإتفاقيات مع المستثمرين الأجانب والوطنيين لإنشاء مزيد من المشاريع الإستثمارية بالولاية.