تجمع الحرفيين يعلن رفضه الإضراب العام

أعلن تجمع الحرفيين السودانيين الموقع على إعلان تحالف القوى السياسية رفضه الإضراب العام والعصيان المدني. وطالب التجمع في بيان له اليوم حمل توقيع علي سيد أحمد السمحوني، مقرر التجمع، بتكوين حكومة انتقالية بقيادة كفاءات سودانية من الداخل والخارج والاستعانة بخبراء في جميع المجالات.

وأكد البيان أهمية العمل على توحيد الشارع السوداني والقوى السياسية في هذه المرحلة من تاريخ السودان عبر التفاوض المباشر، داعيا إلى إشراك القوى السياسية في تشكيل الحكومة الانتقالية. وشدد البيان على أن تجمع الحرفيين باعتباره أحد تيارات الثورة لن يتنازل عن المشاركة في الحكومة في كل المستويات.

سونا