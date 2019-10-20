الخرطوم (smc)

دعا تجمع المهنيين السودانيين الحكومة الإنتقالية للمضي قدماً في ترتيبات هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة، والعمل على مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين الذين خربوا إقتصاد البلاد.

وشدد د. محمد يوسف أحمد المصطفي القيادي بتجمع المهنيين في تصريح لـ(smc) على ضرورة معالجة الأوضاع الإقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ودعم المنتجين، بجانب العمل على إصلاح الخدمة المدنية وتحقيق السلام الشامل بالبلاد، مؤكداً على ضرورة أن تكون علاقة السودان الخارجية مبنية على المصالح المشتركة.

وأضاف المصطفى إن عملية إصلاح الخدمة المدنية من شأنها المساهمة في حل الكثير من مشكلات البلاد، مشيراً إلى أن سياسات النظام البائد الخاطئة هل التي أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية بالبلاد.