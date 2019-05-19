تجمع المهنيين يدعو لمواصلة الاحتشاد بميادين الاعتصام

دعا تجمع المهنيين السودانيين جميع الثائرات والثائرين إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين الاعتصام المحددة أمام قيادة قوات شعبنا المسلحة في العاصمة والولايات ، وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم، كما هو معلن في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يشرع الطرفان في استكمال الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين.

وقال البيان الذي تلقت (سونا) نسخة منه (إن اعتصامنا السلمي الظافر، ظل وسيظل ضماناً وعنواناً لصمود ورقي ثورتنا، ولوحدة النسيج الاجتماعي السوداني من دارفور الحبيبة حتى ثغرنا الوضاء، ومن حلفا السامقة إلى دمازين العطاء، ونبراساً لقوة إرادة شعبنا وعزيمته التي لن تلين أو تنساق خلف محاولات خلق النعرات أو الفتن، فلقد ارتقينا ووعينا الدروس والعبر، فكل البلد دارفور انطلقت منكم هتافاً، فسرت في جسد الوطن بلسماً وشفاءً سيعضده العدل وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وسلميتنا واسعة المعاني فكراً وفعلا،ً تنساق إلى الأعمق في تقبلنا لبعضنا وفقاً لمبادئ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات).

وكالات