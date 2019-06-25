تحالف الأحزاب المايوية يدعم المجلس العسكري للقيام بالمهام السيادية

الخرطوم (smc)

أكدت كتلة تحالف الأحزاب والتنظيمات المايوية دعمها وتأمينها علي كل الترتيبات والخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الإنتقالي في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد .

وقال د عثمان أبو المجد رئيس التحالف في تصريح لــ(smc) إن التحالف يرفض أي تدخلات خارجية في إطار التقريب بين وجهات النظر خارج مبادرة الإتحاد الإفريقي ، بجانب رفضهم الإتفاقيات الثنائية بين المجلس العسكري مع أي جسم بعينه داعياً لأن يكون الإتفاق شامل لايستثني أحد من القوي السياسية والحركات الموقعة وغير الموقعة.

وأكد أبو المجد تعزيز الكتلة لموقف المجلس العسكري الإنتقالي للقيام بالمهام السيادية إلي حين قيام الإنتخابات ووضع خارطة طريق واضحة للبلاد .