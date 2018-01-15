تحركات إستخباراتية مصرية تدار بمكاتب المعارضة بالقاهرة

الأشقر: القاهرة تستخدم “مخلب قط” ضد السودان

وكالات

قال الخبير والكاتب المتخصص في الشأن الإفريقي، أسامة جمعة الأشقر، في مقال صحفي إن القاهرة تستخدم “مخلب القط” لتجريح السودان وتأزيم جبهاته المنطفئة وإشعالها من جديد.

وأشار الأشقر في مقاله، إلى تحرك النشاط الاستخباري والعسكري المصري مجدداً إلى دارفور عبر المجموعات السودانية المعارضة والمسلحة، التي تتحرك ضمن مليشيات خليفة حفتر المتحالف مع القاهرة، وقال إن معظم هذه التحركات تدار من مكاتب هذه المعارضة بالقاهرة، بجانب التحركات العسكرية المصرية بدولة إرتيريا.

وأوضح أن القاهرة شنت حملة عبر أجهزتها الإعلامية التي تتحكم فيها المخابرات المصرية لفتح النار على السودان وتركيا عقب زيارة الرئيس التركي للسودان. وأضاف أن حملة الإعلام المصري ضد السودان تجاوزت حدود اللياقة والأخلاق.