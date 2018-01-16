تخصيص 21 مواقع للبيع المخفض للسلع بمحليات الخرطوم

وجه عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ،مؤسسة الخرطوم التعاونية ومؤسسة العاملين بالولاية بتوفير عدد احدي وعشرين منفذ بيع مخفض باسعار تركيزية لمحليات الولاية السبع بواقع عدد ثلاثه مواقع رئيسية لكل محلية ومدها بالسلع الاستهلاكية الرئيسية المتمثلة في (الزيت ـ الصابون ـ العدس ـ الارز ـ اللبن ـ الصلصة ).

جاء ذلك لدي ترؤسه الاجتماع الموسع لمعتمدي محليات الولاية واتحاد عمال ولاية الخرطوم واتحاد اصحاب العمل والمنتجين والموردين والجهات الداعمة ومؤسسة الخرطوم التعاونية بولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني بالولاية ومؤسسة العاملين بالولاية ومركز ثقافة المستهلك بولاية الخرطوم وذلك لتنفيذ المعالجات الاقتصادية التي انتهجتها ولاية الخرطوم مؤخراً لتخفيف العبء المعيشي علي مواطن الولاية وتخفيف حدة ارتفاع الاسعار في الاسواق .

كما وجه توفير عدد (18) عربة مبردة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم يتم توزيعها بمحليات الولاية السبعة لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة باسعار تركيزية مخفضة تقل عن اسعار السوق بجانب توفير عدد (50) الف طن من الاعلاف وتوزيعها لمزارع الدواجن بالولاية بجانب دعم الاسر الفقيرة محدودة الدخل .

وأعلن المعتمدون جاهزيتهم بتحديد المواقع الرئيسية علي ان تبدأ المحليات بفتح منافذ البيع المخفض باسواقها الرئيسية اعتباراً من يوم الاربعاء .

وعلي ذات الصعيد امن الاجتماع علي ضرورة وضع ترتيبات فنية ليومي الخميس والجمعة باعتبارهما ايام التسوق وذلك لتفتيش الاسواق وفرض الرقابة عليها وضرورة وضع ديباجات للاسعار بناءٍ علي قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام المالي 2012م .

وأكد الوزير علي ان قضية معاش الناس وتخفيف العبء المعيشي للمواطن وخفض الاسعار هي من اولويات وزارته .