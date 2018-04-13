تخطيط (14) ألف قطعة سكنية لنازحي جنوب دارفور

نيالا (smc)

شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في تخطيط عدد (4) آلاف قطعة سكنية لنازحي محلية كاس فيما تم إضافة (9) آلاف قطعة أخرى لنازحي قريضة لتصل إلى (10) آلاف قطعة.

وأبان طه عبد الله وزير التخطيط العمراني بالولاية لـ(smc) أن القطع السكنية التي تم منحها لنازحي محلية كاس تقع ضمن امتيازات الدرجة الثالثة وتم منحها لهم بعقودات داخل المحلية، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى في إتجاه استيعاب كافة النازحين ضمن مخططات سكنية في إطار عملية تخطيط المعسكرات التي تنتظم كافة ولايات دارفور.

وكشف عبد الله عن تنفيذ مشروعات مياه بتركيب عدد من المحطات بمناطق العودة بمحلية بلي سريف كخطوة أولى لتأهيلها.