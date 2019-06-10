تدابير لمقابلة طوارئ الخريف وتأمين الموسم الزراعي بغرب كردفان

الفولة (smc)

كشفت حكومة ولاية غرب كردفان عن اتخاذ اللجنة العليا للطوارئ بالولاية جملة من التدابير لمقابلة طوارئ الخريف وتأمين الموسم الزراعي .

وقال د. عبدالمنعم فضل الامين العام لحكومة الولاية في تصريح لـ(smc) ان الولاية وضعت خطة متكاملة في اطار سياستها للطوارئ والوقاية من الكوارث مبينا انه تم استلام كافة المعينات لانجاح الموسم الزراعي والمتمثلة في التقاوي المحسنة والمبيدات والوقود اضافة الي الارشاد الزراعي مشيرا الي ان المساحة التاشيرية للموسم الصيفي تجاوزت (7) مليون ونصف الفدان .

ولفت فضل الي ان الحكومة اهابت بالمزارعين الانخراط في زراعة الموسم الصيفي وزيادة الانتاج والانتاجية التي ستكون صمام امان للولاية خاصة والسودان بصفة عامة .