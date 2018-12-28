ترتيبات لافتتاح (3) معابر وإنشاء منطقة تجارية بغرب كردفان

الفوله (smc)

كشفت حكومة ولاية غرب كردفان عن ترتيبات لافتتاح معبر هجليج والخرسان ومعبر الميرم وعمل منطقة تجارية حرة بالولاية، مشيرة الي اعادة تاهيل السكك الحديدية “بابنوسة وواو” لربط الولاية بدولة جنوب السودان .

وقال د. عبدالمنعم محمد فضل المولي الامين العام لحكومة الولاية في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بعقد اجتماعات مع رئاسة الجمهورية بشان إكمال الاجراءات لافتتاح المعابر مشيرا الي ان نائب الرئيس تعهد باكمال عمليات الافتتاح في الايام المقبلة .

ولفت فضل المولي الي اكتمال الدراسات والخطط للمنطقة التجارية الحرة بالتنسيق مع الجمارك والمواصفات لانعاش الاقتصاد القومي وحركة الصادر من الانتاج الحيواني والزراعي ومنع التهريب.