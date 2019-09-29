ترتيبات لزراعة (70) ألف فدان للعروة الشتوية بمشروع حلفا

حلفا(smc)

كشفت ادارة مشروع حلفا الزراعي عن بدء الترتيبات لزراعة (70) الف فدان للعروة الشتوية في وقت اعلنت فيه عن إنتظام انسياب الحصة المقررة من الجازولين والتي تصل الي(30) الف جالون اسبوعيا.

وقال المهندس محمد عبدو مدير المشروع في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بتحضير التقاوي والبذور المحسنة لزراعة الموسم الشتوي، مبيناً أنه تم إدخال محاصيل الحبوب الزيتية المتمثلة في زهرة الشمس في مساحة تجاوزت (10) الف فدان إضافة الي البقوليات في مساحة (5) الف فدان مشيراً الي ان زراعة محصول القمح ستبدا شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع بداية حصاد محاصيل العروة الصيفية.

ولفت عبدو الي بداية اجراءات التمويل من قبل ادارة المشروع والبنك الزراعي وتسليم التقاوي والأسمدة والمعدات للمزارعين.