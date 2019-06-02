ترحيب واسع بقرار إعادة صندوقي دعم السلام في “المنطقتين”

رحبت قطاعات واسعة من “المنطقتين”- ولايتا جنوب كردفان، والنيل الأزرق-، بقرار المجلس العسكري الانتقالي، بإعادة صندوقي دعم السلام، في الولايتين، أسوة بصندوق دعم الشرق، واعتبرتها خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق السلام.وقال القيادي بولاية جنوب كردفان، عضو هيئة علماء السودان، كندة غبوش الإمام، الذي زف قرار المجلس العسكري لأهالي المنطقة، بأن القرار وجد تجاوباً كبيراً من المواطنين لكونه يسهم إيجاباً في تهيئة بيئة تحقيق السلام وأشار إلى تلقيه العديد من المهاتفات من قيادات الولايتين،

وأثنى غبوش في حديثه على تفاعل المجلس العسكري مع نداءات أهالي المنطقتين، ونادى بمزيد من الانفتاح في اتجاه تعبيد الطريق لعملية السلام الشامل، ودعا لاستصدار قرار مماثل يعزز ما أصدره العسكري في هذا الاتجاه.

وأشاد غبوش بتفاعل القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو مع التحولات السياسية الحالية، وإبدائه حسن النوايا بوقف شامل لإطلاق النار في المنطقتين، وانتقد في ذات الوقت محاولات القيادي بالحركة الشعبية جناح عقار، ياسر عرمان، ومحاولته إعادة المنطقتين إلى الوراء على حد تعبيره.

وكالات