تركيا تشرع في ترميم جزيرة سواكن

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، أولى إجراءاتها لترميم جزيرة سواكن في البحر الأحمر، بناءً على اتفاق بين رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة إلى السودان ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر مطّلعة، إن فريقاً من الوكالة بدأ الإجراءات الأولية في عملية ترميم الجزيرة السودانية، ويضم 30 خبيراً في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتخطيط المدن والخرائط والإنشاء والترميم.

ويهدف المشروع إلى استكمال ترميم الجزيرة، بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويل “سواكن” إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية، خلال المرحلة القادمة.

وتقع سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن الخرطوم حوالى 560 كلم، وقرابة 70 كلم عن مدينة بورتسودان، ميناء السودان الرئيسي، وتم استخدام الجزيرة كميناء للحجاج من جميع أنحاء أفريقيا لعدة قرون.

وكالات