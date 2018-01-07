ترمب يبدي استعداده للتحدث مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت استعداده للتحدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي وصفه يوما بأنه “رجل الصواريخ الصغير”، معربا عن أمله في أن تسفر المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية عن نتائج إيجابية.

وأبلغ ترمب الصحفيين في منتجع كامب ديفد الرئاسي أن حوارا أو محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون ليس بالأمر المستبعد.

ويتناقض هذا الإعلان بشكل حاد مع تصريحاته العدائية حيال الزعيم الكوري الشمالي، ومع الانتقادات التي وجهها لوزير خارجيته ريكس تيلرسون العام الماضي لأنه تجرأ بالحديث عن مفاوضات مع بيونغ يانغ.

وقال ترمب “أنا أؤمن بالمحادثات بكل تأكيد. قطعاً سأفعل ذلك، وليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق”. غير أنه ما لبث أن أضاف قائلا إن أي محادثات لن تنعقد من دون شروط مسبقة.

كما رحب ترمب بمؤشرات التهدئة بشبه الجزيرة الكورية ومن بينها المشاركة المرجحة لكوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وأعرب الرئيس الأميركي عن الأمل بأن تتخطى المحادثات المرتقبة بين الكوريتين الإطار الرياضي، قائلا “أود أن أراهم يتطرقون إلى ما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية”.

تأتي تصريحات ترمب بعد اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من سنتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية.

وكان مسؤول أولمبي كوري شمالي كبير قد صرح في وقت سابق السبت بأن بلاده ستشارك “على الأرجح” في دورة الألعاب هذه، وهو إعلان يشكل مؤشرا جديدا على استئناف العلاقات الطبيعية الذي بدأ أخيرا في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن تُعقد أول مباحثات رسمية بين الشمال والجنوب منذ أكثر من عامين في قرية بانمونجوم الحدودية الثلاثاء المقبل، في مسعى من البلدين لإيجاد سبل للتعاون فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية الشتوية وتحسين علاقاتهما الثنائية.

وكالات