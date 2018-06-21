تسليم الدفعة الأولى من القطع السكنية للنازحين بغرب دارفور

الجنينة (smc)

فرغت حكومة ولاية غرب دارفور من توزيع (600) قطعة سكنية مخططة للنازحين بمحلية الجنينة فى وقت اكدت فيه ان ملف العودة الطوعية فى مقدمة اولوياتها.

وقال المهندس فيصل حسن هارون وزير التخطيط العمراني بالولاية لـ(smc) ان القطع السكنية تعد دفعة اولى لاستقرار النازحين حسب رغبتهم خلال الربع الاول من العام بحيث تكون معسكرات الجنينة ضربة البداية لبقية المحليات مؤكدا عزمهم على ادماج ساكني المعسكرات فى المدن.

واضاف هارون ان حكومة الولاية شرعت فى اعادة تاهيل قرى العودة الطوعية لاستيعاب العائدين من معسكرات النزوح واللجوء التى تشهدها الولاية بكثافة.