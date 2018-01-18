تسليم المستثمرين مربعات تعدين جديدة بشمال دارفور

الفاشر (smc)

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن ترتيبات لتسليم عدد من مربعات التعدين الجديدة التى تم تقسيمها بواسطة وزارة المعادن لشركات المستثمرة، فى وقت اكدت فيه ان قطاع التعدين بالولاية يشهد تطور تدريجياً.

وأوضح محمد بريمة نائب والي شمال دارفور لـ(smc) أن المربعات الجديدة التي سيتم تسليمها للمستثمرين بكل من هشابة وعبد الشكور بضواحي كتم وتعد من الاكتشافات المعدنية الجديدة، مشيراً إلى أن التعدين بمنطقة منجم جبل عامر يسير بشكل جيد ولا توجد أي شكاوى أو احتكاكات بين المعدنين، مشيراً إلى تزويد المنطقة بخدمات بواسطة الشركات العامله بها.

وأضاف أنه تم تقسيم جبل عامر إلى مربعات سلمت منها ثلاثة للشركات وتركت مساحة مقدرة للتعدين الأهلي.