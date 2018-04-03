تسليم (437) مشروعاً لمسرحي الحركات المسلحة بغرب دارفور

الجنينة (smc)

كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بولاية غرب دارفور عن تسليم (437) مشروعاً لمسرحي الحركات المسلحة.

وقال عيسى آدم رئيس المفوضية بالولاية في تصريح لـ(smc) إن تسليم المشروعات سيكون بداية الإسبوع القادم، مشيراً إلى أن المشروعات تأتي بتمويل من وزارة المالية الإتحادية ووزارة الضمان الإجتماعي، وذلك في إطار إدماجهم في المجتمع ليصبحوا قوة إنتاجية يستفيد منها المجتمع في التنمية ونشر ثقافة السلام.

وأكد آدم مواصلة العمل في إدماج المزيد من منسوبي الحركات المسلحة وتنفيذ ومضاعفة مستوى المشاريع والشراكات مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المسرحين على الإندماج في المجتمع.