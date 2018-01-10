تشريعات وقوانين جديدة لإعادة هيكلة النقل الجوي والنهري والبحري

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة النقل والطرق والجسور عن اتجاهها لسن تشريعات وقوانين جديدة لهيكلة قطاعات النقل الجوي والنهري والبحري وإعادة تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة تخصيص تمويل لجلب طائرات جديدة لصالح سودانير خلال العام الجاري.

وأوضح المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور لـ(smc) أن السياسات والخطط الجديدة التي وضعتها الوزارة لهذا العام تمكنها من الحصول على القروض والمنح الموجهة لتطوير قطاعات النقل الجوي والنهري والبحري، مبيناً أنه من خلال التمويل المتوفر عبر الشراكة مع القطاع الخاص سيتم تخصيصه لسودانير بغرض صيانة وشراء الطائرات.

وأبان بنج موازنة هذا العام جاءت مساندة وداعمة لقطاعات النقل المختلفة الأمر الذي يمهد لوضع عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل بما فيها السلطة المينائية وإعادة هيكلة سودانير والنقل النهري والبحري خلال فترة وجيزة.