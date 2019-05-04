تشكيل لجنة لحجز اصول وحسابات النقابات بالنيل الأبيض

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللجنة تختص بحصر وحجز واستلام الاصول العقارية والمنقولة والشركات والشراكات والصناديق الاجتماعية وغيرهاو الاسهم والصكوك في البنوك والشركات و الحسابات في المصارف اعتبار من الاول من ابريل ٢٠١٩م بجانب العقود والالتزامات والحقوق لدي الغير والمعاملات الجارية والموظفين والعاملين و الالتزامات تجاه المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها .

ووجه القرار بعدم التصرف في الاشياء المذكورة لحين تكوين الاتحادات والنقابات الجديدة.