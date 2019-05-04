تشكيل لجنة لحجز اصول وحسابات النقابات بالنيل الأبيض

أصدر اللواء ركن حيدر علي الطريفي والي النيل الابيض المكلف قراراً بتكوين لجنة لحجز الاصول الثابتة والمنقولة والحسابات المصرفية والاختام والمستندات لجميع النقابات والاتحادات المهنية برئاسة المستشار عبدالقادر الناير قرشي وعضوية ضباط من القوات المسلحة والشرطة والامن وممثلين للمحلية والمراجع العام .
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللجنة تختص بحصر وحجز واستلام الاصول العقارية والمنقولة والشركات والشراكات والصناديق الاجتماعية وغيرهاو الاسهم والصكوك في البنوك والشركات و الحسابات في المصارف اعتبار من الاول من ابريل ٢٠١٩م بجانب العقود والالتزامات والحقوق لدي الغير والمعاملات الجارية والموظفين والعاملين و الالتزامات تجاه المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها .
ووجه القرار بعدم التصرف في الاشياء المذكورة لحين تكوين الاتحادات والنقابات الجديدة.