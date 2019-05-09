تشكيل لجنة لحصر وتسلم ممتلكات وأصول المؤتمر الوطني بالشمالية

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضى بتشكيل لجنة لحصر وتسلم ممتلكات وأصول الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني بالولاية الشمالية وذلك استنادا إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المقدم ملاذ حسن محمد سرور. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في تسلم كل الأصول والممتلكات الخاصة بالواجهات التابعة للمؤتمر الوطني (اتحادات ومنظمات) وحجز الأرصدة المالية والحسابات وتسلم المستندات واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواقع تأمينا شاملا وتسليم العهد لوزارة المالية والقوى العاملة وكذلك تشكيل لجان فرعية بالمحليات وأية اختصاصات أخرى تراها اللجنة مناسبة تساعد في تنفيذ مهامها، على أن ترفع اللجنة تقريرها لوالي الولاية الشمالية المكلف خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وأصدر والي الولاية الشمالية قرارا قضى بإعفاء سمير عبد الواحد إبراهيم مدير عام ديوان شؤون الخدمة بالولاية الشمالية من منصبه، كما أصدر قرارا تم بموجبه تعيين عمر الفاروق علي وداعة الله خلفا لابراهيم.

كما أصدر والي الولاية الشمالية المكلف قرارا آخر قضى بتعيين الضابط الإداري فتح الرحمن الأمين عبدالقادر النور، مديرا تنفيذيا لمحلية دنقلا . وجاءت هذه القرارات انفاذا لسياسات المجلس العسكري الانتقالي وعملا باحكام المادة (28) من قانون الطوارئ والسلامة العامة.

أس أم سي/ سوتا