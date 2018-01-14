تشيلسي يهدر فرصة التقدم على مانشيستر سيتي

وعانى تشيلسي أمام منافسه الذي توج باللقب قبله مباشرة، وصنع ليستر العديد من الفرص في الشوط الأول بفضل الجزائري رياض محرز، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتحسن أداء تشيلسي بعدما أخرج المدرب أنطونيو كونتي الثنائي إيدن هازارد وسيسك فابريغاس، وأشرك بيدرو وويليان في الدقيقة 58.

وأكمل فريق “الثعالب” اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول المدافع بن تشيلويل على إنذارين في غضون خمس دقائق خلال الشوط الثاني.

لكن ليستر صمد أمام تشيلسي الذي أصبح في رصيده 47 نقطة، وهو نفس رصيد يونايتد قبل أن يستضيف ستوك سيتي المتعثر يوم الاثنين، ويبتعد كلاهما عن سيتي المتصدر بفارق 15 نقطة.