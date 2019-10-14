بورتسودان (smc)

توجه (3) بواخر محملة بالماشية لميناء جدة

كشفت إدارة ميناء بورتسودان للمواشى (هيدوب) عن تصدير(3) بواخر من الماشية الى ميناء جدة بحمولة تفوق الـ(90) الف راس من الماشية.

وأكد محمد حسن مختار مدير ميناء هيدوب لصادر الماشية لــ(smc) إنسياب عمليات صادر المواشى بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن الصادرت السودانية لها ميزات كبيرة وذلك لقربها من الإسواق مع دول الجوار العربى الأمر الذى يقلل من التكاليف فى إيصالها لمناطق الاستهلاك، مطالباً بالاسراع فى انفاذ وتفعيل ما طالب به رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بان يكون صادر الثروة الحيوانية مذبوحاً لاجل القيمة المضافة للمنتجات السودانية حتى تنافس عالمياً.

وأوضح مختار ان النقل بالبواخر له ازمان محددة وقد يحدث التأخير فى بعض الاحيان لافتاً إلى أن رغبات المشترى هي التي تحدد شكل المنتج الذى يريد شراؤه .