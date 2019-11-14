ستطاع منتخب السنغال أن يحقق فوز سهل اليوم أمام منتخب الكونغو بثنائية نظيفة فى إطار منافسات الجولة الأولي لحساب المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون, اليوم الثلاثاء 13-11-2019 والتي أقيمت بالعاصمة السنغالية “داكار” على “ملعب ليوبولد سيدار سنغور” فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

فى الشوط الأول سجل الهدف الأول للسنغال لاعب خط الوسط سيدي سار فى الدقيقة 26, وبعدها مباشرة ومن تمريرة نجم نادي ليفربول الإنجليزي “ساديو ماني” أضاف مهاجم الفريق حبيبو محمدو ديالو الهدف الثاني فى الدقيقة 28, وأكتفي أسود التيرانجا بتسجيل هدفين فى مرمي الكونغو.

وبفوز السنغال اليوم تتقاسم صدارة المجموعة جنباً الي جنب مع منتخب غينيا بيساو بعد فوزها اليوم على منتخب أسواتيني بثلاثية نظيفة.

المصدر :مواقع الكترونية