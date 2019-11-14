فاز منتخب السودان اليوم برباعية نظيفة على منتخب ساوتومي وبرينسيب فى إفتتاح الجولة الأولي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، مساء اليوم الأربعاء 13-11-2019 فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان.

ظهور قوي لمنتخب السودان فى الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 اليوم بفوز عريض على منتخب ساوتومي وبرينسيب المتواضع برباعية نظيفة.

فى بداية الشوط الأول افتتح اللاعب رمضان عجب أهداف اللقاء فى الدقيقة 7, وقبل نهاية الشوط أضاف اللاعب احمد حامد التش الهدف الثاني فى الدقيقة 44, وشهد الشوط الأول طرد لاعب ساوتومي “أليدر دالميدا” فى الدقيقة 22 لتزيد صعوبة اللقاء عليهم.