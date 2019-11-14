فاز اليوم منتخب نيجيريا في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالمجموعة الثانية عشر, على منتخب بنين فى الجولة الأولي من دور المجموعات بنتيجة 2-1., فى المباراة التي أقيمت على ملعب أكوا إيبوم بالعاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الأربعاء 13-11-2019, فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الثانية عشر بجانب منتخبي نيجيريا وبنين كلاً من منتخب سيراليون ومنتخب ليسونو.

تقدمت بنين فى مطلع شوط المباراة الأول فى الدقيقة 3 عن طريق اللاعب ستيفان سيسينيون, واستطاع المنتخب النيجيري إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها اللاعب فيكتور أوسيمين فى الدقيقة 45.

المصدر: مواقع الكترونية