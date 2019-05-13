تعديلات في قيادة الشرطة وتعيين بشائر مديراً عاماً

أجرى المجلس العسكري الانتقالي تعديلات جديدة في قيادة الشرطة، شملت ترقيات وإحالات ضباط برتب مختلفة للتقاعد، ورقى المجلس بموجب هذه التعديلات اللواء شرطة عادل محمد أحمد بشائر إلى رتبة الفريق وتعيينه مديراً عاماً لقوات الشرطة.وأصدر المجلس قراراً آخر بترقية اللواء شرطة الطريفي إدريس دفع الله إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

وقرر أيضاً ترقية وإحالة عدد من ضباط الشرطة في الرتب المختلفة.

وقال تعميم صحفي صادر من المكتب الصحفي لقوات الشرطة، يوم الإثنين، إن التعديلات تأتي في إطار الحركة الإدارية الدورية لقيادات الشرطة، فيما يلي الترقيات والإحالات.

وأكد المكتب الصحفي تعيين الفريق شرطة خالد بن الوليد مديراً لشرطة ولاية الخرطوم.

وكالات