تعليق الدراسة بجامعة الدلنج بعد احتجاجات وتخريب

أصدر مجلس عمداء جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، قراراً إدارياً بإغلاق جميع كليات الجامعة، عدا الطب والعلوم الصحية .وجاء القرار في اجتماع طارئ عُقد الجمعة، بعد تظاهر طلاب الجامعة وإحراق بعض القاعات الدراسية والمرافق بالجامعة .

وأقدم نظامي، على قتل طالبة بكلية التربية بجامعة الدلنج بالرصاص ثم انتحر أمام مرأى ومسمع العشرات من طلاب وطالبات الجامعة، ظهر الخميس.

واتهم بيان لمجلس العمداء جهات خارج الجامعة -لم يسمها- بدفع الطلاب للتظاهر والتخريب.

وأشار إلى فشل كل المحاولات لإثناء الطلاب عن هذا السلوك الرامي لزعزعة الدراسة واستقرار الجامعة.

وأكد البيان –بحسب وكالة السودان للأنباء- أن الإغلاق إلى أجل غير مسمى، بهدف المحافظة على أرواح الطلاب وممتلكات الجامعة .

وكالات