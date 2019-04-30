تعليق الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعليق منافسة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، وجرى خلال الأيام الماضية تأجيل عدة مباريات بسبب الأحداث الجارية، كما تم نقل مباراة أفريقية لنادي الهلال مع النجم الساحلي التونسي لمصر.

وأكد رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني، أن اللجنة المنظمة اتخذت قراراً بتعليق مباريات الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى، مضيفاً أنهم خاطبوا الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة بالأمس القريب لأجل مناقشة تأمين المواجهات ولم يحصلوا على الرد حتى اللحظة.

وسبق للنشاط الكروي في السودان أن شهد توقفاً، وذلك عام 2017 حين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قراراً يقضي بتعليق النشاط الكروي في البلاد، بسبب تدخل جهات حكومية في اللعبة.

وجاء القرار في أعقاب مطالبات من أندية في الدوري الممتاز بتعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، وأطاحت بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكالات