تعيين العراقي معتمدا لجبل أولياء

أدى العميد شرطة دكتور أبوعبيدة عبد العزيز محمد عثمان العراقي، القسم أمام والي ولاية الخرطوم، معتمداً لمحلية جبل أولياء.

وقال العراقي إنه سيعمل وفق الأولويات التي حددتها الولاية للمرحلة المقبلة، وتعهد في تصريحات موجزة بإعادة ترتيب أوضاع النظافة وكل الخدمات والمياه ومعاش المواطن، واضعا في حسبانه تمدد رقعة المعتمدية .

وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه، ذاكرا إياه بالخير، واعدا بتقديم أفضل ماعنده، مشيرا إلى أن هنالك الكثير من الشبه بين مواطني شريط النيل الأبيض .

تجدر الإشارة إلى أن العراقي كان قد تقلد منصب معتمد محلية ربك، ومنها إلى محلية كوستي فضلا عن كونه أحد أبرز أكاديميي قوات الشرطة في مجال الإعلام والعلوم السياسية وله العديد من الدورات الإعلامية الأمنية، كما له عدد من المشاركات الخارجية.