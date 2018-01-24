تفاصيل قوائم أعضاء مجالس تنفيذ البرنامج التركيزي لرئيس الجمهورية

فيما يلي قوائم بأعضاء المجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية وفقا للقرارات الجمهورية التي أصدرها الأربعاء تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرح محاوره في خطابه أمام الهئية التشريعية القومية في الـ 20 من أكتوبر 2017م.، كما أوردتها وكالة السودان للأنباء:

أولا : مجلس رئاسة الجمهورية

1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – رئيساً مناوباً

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً

4. السادة / مساعدو رئيس الجمهورية – اعضاء

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً

7. السادة / وزراء الدولة برئاسة الجمهورية – أعضاء

8. السيد / وكيل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً ومقرراً

9. السيد / أمين عام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي – عضواً

10. السيد / المدير التنفيذي الرئاسي – عضواً

11. السيد / رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية – عضواً

ثانياً ــ المجلس القومي للاقتصاد الكلي:

1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – رئيساً مناوباً

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً

4. السيد / المراجع العام – عضواً

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الرئاسة – عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً

7. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً ومقرراً

8. السادة / وزراء حسب الموضوع المطروح للتداول – أعضاء

9. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً

10. السيد / وزير الدولة بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية – عضواً

11. السيد / محافظ بنك السودان – عضواً

12. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً

13. السادة / خبراء حسب الموضوع المطروح للتداول – اعضاء

ثالثا ــ المجلس القومي للإعلام :

1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – نائباً للرئيس

3. السيد / مساعد رئيس الجمهورية ــ إبراهيم محمود حامد – عضواً

4. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً

5. السيد / وزير رئاسة مجلس الوزراء – عضواً

6. السيد / وزير الخارجية – عضواً

7. السيد / وزير العدل – عضواً

8. السيد / وزير الإعلام – عضواً

9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً

10. السيد / وزير الموارد المائية والري وا لكهرباء – عضواً

11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – عضواً

12. السيد / مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً

13. السيد / وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية عضواً

14. السيد / وزير الدولة بوزارة الأعلام – عضواً ومقرراً

15. السيد / محافظ بنك السودان المركزي – عضواً

16. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً

17. السيد / بروفيسور علي محمد شمو – عضواً

18. السيد / فضل الله محمد – عضواً

19. السيد / رئيس اتحاد الصحفييين – عضواً

رابعاً ــ المجلس القومي للسياسة الخارجية

1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – نائباً للرئيس

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً

4. السيد / د. عوض أحمد الجاز – عضواً

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً ومقرراً

7. السيد / وزير الدفاع – عضواً

8. السيد / وزير الخارجية – عضواً

9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً

10. السيد / وزير التعاون الدولي – عضواً

11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – عضواً

12. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً

13. السيد / وزير الدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية عضواً

14. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً

15. السيد / الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية – عضواً

16. السيد / الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج – عضواً

17. السيد / د. التجاني صالح فضيل – عضواً

18. السيد / علي أحمد كرتي – عضواً

19. السيد / السفير عمر يوسف بريدو – عضواً

20. السيد / أ. د. يوسف فضل – عضواً

21. السيد / السفير د. علي يوسف أحمد – عضواً

22. السيد / السفير / عثمان درار – عضواً

23. السيد / السفير الخضر هارون – عضواً

24. السيد / أ.د. علي محمد شمو – عضواً

25. السيد / رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين – عضواً

26. السيدة / د. آمنه صالح درار – عضواً

27. السيدة / السفيرة / زينب محمود – عضواً

28. السيدة / رجاء حسن خليفه – عضواً

29. السيد / أ.د. حسن الساعوري – عضواً

30. السيد / د. صفوت صبحي فانوس – عضواً

31. السيد / أ.د. حسن حاج علي – عضواً