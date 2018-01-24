تفاصيل قوائم أعضاء مجالس تنفيذ البرنامج التركيزي لرئيس الجمهورية

أولا : مجلس رئاسة الجمهورية
1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – رئيساً مناوباً
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً
4. السادة / مساعدو رئيس الجمهورية – اعضاء
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً
7. السادة / وزراء الدولة برئاسة الجمهورية – أعضاء
8. السيد / وكيل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً ومقرراً
9. السيد / أمين عام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي – عضواً
10. السيد / المدير التنفيذي الرئاسي – عضواً
11. السيد / رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية – عضواً
ثانياً ــ المجلس القومي للاقتصاد الكلي:
1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – رئيساً مناوباً
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً
4. السيد / المراجع العام – عضواً
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الرئاسة – عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً
7. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً ومقرراً
8. السادة / وزراء حسب الموضوع المطروح للتداول – أعضاء
9. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً
10. السيد / وزير الدولة بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية – عضواً
11. السيد / محافظ بنك السودان – عضواً
12. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً
13. السادة / خبراء حسب الموضوع المطروح للتداول – اعضاء
ثالثا ــ المجلس القومي للإعلام :
1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – نائباً للرئيس
3. السيد / مساعد رئيس الجمهورية ــ إبراهيم محمود حامد – عضواً
4. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً
5. السيد / وزير رئاسة مجلس الوزراء – عضواً
6. السيد / وزير الخارجية – عضواً
7. السيد / وزير العدل – عضواً
8. السيد / وزير الإعلام – عضواً
9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً
10. السيد / وزير الموارد المائية والري وا لكهرباء – عضواً
11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – عضواً
12. السيد / مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً
13. السيد / وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية عضواً
14. السيد / وزير الدولة بوزارة الأعلام – عضواً ومقرراً
15. السيد / محافظ بنك السودان المركزي – عضواً
16. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً
17. السيد / بروفيسور علي محمد شمو – عضواً
18. السيد / فضل الله محمد – عضواً
19. السيد / رئيس اتحاد الصحفييين – عضواً
رابعاً ــ المجلس القومي للسياسة الخارجية
1. السيد / رئيس الجمهورية – رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – نائباً للرئيس
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية – عضواً
4. السيد / د. عوض أحمد الجاز – عضواً
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية – عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي – عضواً ومقرراً
7. السيد / وزير الدفاع – عضواً
8. السيد / وزير الخارجية – عضواً
9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً
10. السيد / وزير التعاون الدولي – عضواً
11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – عضواً
12. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني – عضواً
13. السيد / وزير الدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية عضواً
14. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي – عضواً
15. السيد / الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية – عضواً
16. السيد / الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج – عضواً
17. السيد / د. التجاني صالح فضيل – عضواً
18. السيد / علي أحمد كرتي – عضواً
19. السيد / السفير عمر يوسف بريدو – عضواً
20. السيد / أ. د. يوسف فضل – عضواً
21. السيد / السفير د. علي يوسف أحمد – عضواً
22. السيد / السفير / عثمان درار – عضواً
23. السيد / السفير الخضر هارون – عضواً
24. السيد / أ.د. علي محمد شمو – عضواً
25. السيد / رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين – عضواً
26. السيدة / د. آمنه صالح درار – عضواً
27. السيدة / السفيرة / زينب محمود – عضواً
28. السيدة / رجاء حسن خليفه – عضواً
29. السيد / أ.د. حسن الساعوري – عضواً
30. السيد / د. صفوت صبحي فانوس – عضواً
31. السيد / أ.د. حسن حاج علي – عضواً