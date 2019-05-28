تفاصيل لقاءات الشيوعي بمبعوث أمريكي والحرية والتغيير بالسفير السعودي

ذكرت الصحف الصادرة اليوم بالخرطوم أن مبعوث أمريكي إلتقى قيادات بالحزب الشيوعي في الخرطوم لبحث تطورات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت مصادر بالحزب لصحيفة (الإنتباهة) ، إن المبعوث التقى قيادات الحزب وبحث عدة ملفات متعلقة بالتطوارت التفاوضية الجارية بحضور القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس.

وفي سياق مواز عقدت لجنة العلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير اجتماعاً موسعاً مع السفير السعودي في الخرطوم أمس. وقال القيادي بقوى الحرية أمجد فريد لـ(الإنتباهة) أمس، إن اللجنة تلتقي بشكل راتب بجميع الفاعلين في الشأن السوداني بما في ذلك السفارات. وأفصح عن مناقشة اللقاء لتأكيدات بأن تلعب المملكة دوراً إيجابياً في تلبية مطالب الشعب السوداني.