الخرطوم (smc)

خلال إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بالخرطوم

كشفت اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، عن تفاهمات في إجتماعات اللجنة بالخرطوم حول إعداد مسودة وصف الحدود المتفق حولها والخط الصفري توطئة للبدء في عملية الترسيم.

وأكدت مصادر مطلعة باللجنة في تصريح لـ(smc) إن الإجتماعات شهدت توافقاً من الأطراف حول إعداد مسودة شاملة للإتفاقات السابقة، متوقعاً الوصول إلى نتائج إيجابية خلال الإجتماعات الحالية بالخرطوم بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين.

الجدير بالذكر أن إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان التي إنطلقت الأحد الماضي بالخرطوم تأتي بدعم وحضور برنامج الإتحاد الإفريقي للحدود.