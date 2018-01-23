تفاهمات حول القضايا المالية العالقة مع الصين

علن وزير المالية د.محمد عثمان الركابي، عن التوصل لاتفاق وتفاهمات حول القضايا المالية العالقة مع الصين، بجانب الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات زيادة إنتاج النفط والكهرباء والزراعة والتعدين، والمشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

وأطلع وزير المالية ببيت الضيافة، مساء الإثنين، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على نتائج زيارة الوفد الحكومي في اللجنة التنسيقية السودانية الصينية إلى الصين، في إطار تنفيذ مشاريع اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع عليه رئيسا البلدين.

وأكد البشير -بحسب الركابي- حرص السودان على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الصين في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

ولفت وزير المالية إلى أن الوفد عقد لقاءات مع البيوت الصينية الممولة، حيث تم خلالها بحث القضايا العالقة وسبل معالجتها.

من جهته، أشار وزير النقل والطرق والجسور د. مكاوي محمد عوض، إلى أهمية التعاون مع الصين في مجال النقل لما للصين من تجارب عظيمة في هذا الصدد، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الطرق والسكة الحديد في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

الشروق