تفويج حجاج السودان للبلاد يوم الأحد المقبل

أعلن وزير الإرشاد والأوقاف، أبوبكر عثمان، انتهاء المرحلة الأولى لموسم الحج 1439هـ بنجاح، وبداية المرحلة الثانية لتفويج حجاج بيت الله الحرام جواً وبحراً إلى البلاد في الـ15 من ذي الحجة الذي يوافق يوم الأحد وحتى الـ26 منه .

وقال خلال مؤتمر صحفي بمكة المكرمة يوم الخميس، نقل تفاصيله موقع الشروق،إن التعاون مع الجانب السعودي أدى لتكامل الأدوار في جوانب الخدمات والتي ساهمت في استقرار الحجاج حتى يتفرغوا لأداء الفريضة على أكمل وجه، وأشاد وزير الإرشاد برؤساء حملات الولايات وأمراء الأفواج لدورهم في إنجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

إلى ذلك عقدت إمارة منطقة مكة المكرمة مؤتمراً صحفياً أعلنت من خلاله نجاح موسم حج هذا العام 1439 هجرية، وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل، إلى أن إجمالى القوى العاملة في الحج 250 ألف شخص، بالإضافة إلى انحسار نسبة المخالفين لضوابط الحج إلى 110 آلاف حاج، مقارنة بالعدد الكبير في الأعوام السابقة، وأشاد بدور الإعلام الذي أسهم في إنجاح عمليات حج هذا العام، وأكد أن الإعلام هو الذي ينقل الصورة الإيجابية.