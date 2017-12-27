تقرير فرنسي: زيارة أردوغان تسهم في فك العزلة الغربية عن السودان

وكالات (smc)

نشرت صحيفة (آفريك لاتريبين) الفرنسية تقريراً حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى الخرطوم ضمن جولة أفريقية تشمل عدة دول.

أشار التقرير أن زيارة أردوغان إلى السودان تعتبر الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن نتيجة هذه الزيارة ستمكن السودان من اختراق حاجز العزلة الدولية الغربية التي كان يعاني منها، وكسب الدعم المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة أردوغان إلى القارة الأفريقية تهدف إلى أن أنقرة تسعى للمشاركة في السباق الاقتصادي العالمي نحو السوق الأفريقي، مشيراً إلى أن الأهداف الاقتصادية تعد من إبراز الدوافع التركية نحو بسط نفوذها في القارة الأفريقية خاصة وأن تركيا تمثل قوة صاعدة تسعى لاكتساح أسواق جديدة لفائدة شركاتها.

وتطرق التقرير إلى توقيع (12) اتفاقية للتعاون بين الخرطوم وأنقرة في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية فضلاً عن إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي للطرفين والاتفاق على زيادة حجم الشراكة بين الجانبين.