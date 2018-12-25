تمديد صرف مرتبات العاملين بالدولة حتي نهاية الشهر الجاري

الخرطوم (smc)

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن تمديد مدة صرف مرتبات العاملين بالدولة لنهاية شهر ديسمبر، نسبة لمعالجات وترتيبات مالية تم الاتفاق عليها مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخراً.

وكشف المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد في تصريح لــ(smc) عن عقد إجتماع مساء الأثنين مع رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية الأستاذ معتز موسى بشأن معالجات تغذية حسابات مؤسسات الدولة التي نتجت عن مشكلة السيولة في بعض الولايات، مبيناً أنه تم الاتفاق على مواصلة صرف المرتبات حتى نهاية الشهر بدلاً عن الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً متابعتهم اللصيقة مع كافة الجهات المختصة لضمان صرف الأجور في موعدها وتفادي أي تراكمات يمكن ان تحدث لاحقاً.

وأكد عبد الكريم التزام وزارة المالية بالاتفاق المشار اليه وحرصها على معالجة كافة قضايا العاملين في الموزانة الجديدة للعام المقبل.