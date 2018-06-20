تنسيقية الحوار: الحوار يقف على أرضية صلبة وتنفيذ مخرجاته إلتزام

الخرطوم (smc)

قطعت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، بأن الحوار الوطني يرتكز على أرضية صلبة وأن الرئيس البشير هو الضامن الأساسي لإ نفاذ مخرجاته، كاشفة عن إعلان اللجنة القومية لإعداد الدستور الدائم للبلاد خلال أيام.

وقال د. عثمان أبو المجد عضو اللجنة لـ(smc) إن مخرجات الحوار الوطني شاركت فيها غالبية الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية وأفردت مساحة للممانعين من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية للإلتحاق بالحوار، مؤكداً بأن هذه المخرجات لم تذهب هباءاً كما إدعى البعض وزاد” الحوار الوطني يسع الجميع دون إستثناء، وإن تنفيذ مخرجاته إلتزام أدبي وأخلاقي”.

وأكد أبو المجد أن التوصيات تم إنزالها على أرض الواقع بدءاً بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وأعضاء بالمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والمحليات ، مشيراً إلى أن لجنة اعداد الدستور ستضم جميع مكونات الاحزاب السياسة والحركات المسلحة والشخصيات القومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديمين ومراكز الدراسات.