تنسيقية الحوار: لقاءات مع الأحزاب بشأن قانوني الإنتخابات والأحزاب

الخرطوم (smc)

كشفت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، عن عقدها لقاءات ثنائية وجماعية مع الأحزاب السياسية بشأن القضايا التي تختص بإعداد الدستور الدائم وقانون الإنتخابات وقانون مجلس الأحزاب.

وقال د. عثمان أبو المجد عضو اللجنة لـ(smc) إن اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة التنسيقية العليا قامت بإعداد ورش عمل جماعية للأحزاب السياسية تم من خلالها التدوال حول هذه االمواضيع وخرجت هذه الورش بتوصيات، مؤكداً أن مخرجات الحوار الوطني تم إعدادها وفق مصفوفات، بجانب تكوين لجان على مستوى مجلس الوزارء وكذلك مجالس رئاسية معنية بإنفاذ المخرجات بطريقة علمية ومهنية.

وأكد أبو المجد مضي التنسيقية العليا للحوار قدماً في إنفاذ مخرجات الحوار والإهتمام بمعاش الناس.