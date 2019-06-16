تنسيق بين المجلس العسكري وولاية الخرطوم لتطوير مستشفي علاج الأورام

الخرطوم (smc)

تعهد اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي معتمد محلية الخرطوم المكلف بتوفير كافة المعينات التي من شأنها الارتقاء بالعمل بمستشفي الخرطوم لعلاج الأورام بالتنسيق مع المجلس العسكري الانتقالي وحكومة ولاية الخرطوم.

وأكد المعتمد خلال تفقده المستشفي علي الدور الكبير الذي يضطلع به المرفق الذي يعتبر مرجعياً في علاج حالات مرضي السرطان الواردة من كافة ولايات السودان مما يشكل ضغطاً علي العاملين والخدمات المقدمة بالمرفق الأمر الذي يتطلب دعماً ورعاية للمرفق من قبل الدولة، معلناً عن التزام حكومة ولاية الخرطوم بتذليل كافة الإشكالات والتي تعترض سير العمل من تأهيل العنابر وزيادة السعة السريرية للمرضي بجانب استحداث المعدات العلاجية، فضلاً عن دعم المستشفي بالكوادر المساعدة وتهيئة البيئة وتعزيز إجراءات السلامة للعاملين.

إلي ذلك إطمان المعتمد علي انسياب واستقرار العمل وتوفر الجرعات العلاجية بالصيدلية المركزية بالمستشفي وضمان وصولها للمرضي بالعنابر.