تنفيذ 60% من خط سكة حديد “أبو جابرة – نيالا”

نيالا (smc)

أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور أن نسبة العمل في إنشاء خط السكة حديد أبو جابرة نيالا الموازي البالغ طوله (220) كيلو متر قطع نسبة تجاوزت الـ60%.

وأوضح المهندس محمد علي حسابو الإستشاري المشرف على تنفيذ الخط بالولاية لـ(smc) أن قطاع أبو جابرة نيالا الذي من المتوقع أن يفتتح خلال احتفالات الدورة المدرسية القادمة التي ستستضيفها ولاية جنوب دارفور يعد جزء من قطاعات كثيرة سيتم تنفيذها على مراحل متعددة، مبيناً أن تكلفة القطاع الإجمالية تبلغ (220) مليون دولار.

وأبان حسابو أن قطاع أبو جابرة نيالا سيسهم في تقليل الحوادث بنسبة (75%)، كاشفاً عن ترتيبات لإدراج إنشاء خط السكة حديد الذي يربط بورتسودان بولايات دارفور حتى تشاد ويمتد ليربط مدينة داكار داخل السنغال في ميزانية العام القادم.