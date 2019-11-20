أعلن نادي توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بيان أنه أقال مدربه ماوريسيو بوكيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال رئيس النادي دانييل ليفي “كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة. للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية”.

وجاء قرار الإقالة بعد أسابيع من الجدل بشأن تراجع مستوى النادي اللندني منذ خسارته في نهائي دوري أبطال أوروبا شهر يونيو/حزيران الماضي أمام ليفربول.

والتحق بوكيتينو (47 عاما) بتوتنهام في عام 2014 وقاده إلى احتلال مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي، لكن نتائجه خلال الموسم تراجعت ولم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر مباريات له في المسابقة.

وذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو يعتبر أبرز مرشح لخلافة بوكيتينو، وأكدت أن المدرب البرتغالي رفض عروضا أخرى في الفترة الماضية في انتظار وصول عرض من دانييل ليفي.

المصدر:aljazeera