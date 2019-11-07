حقق توتنهام الإنجليزي، فوزا عريضا على مضيفه النجم الأحمر الصربى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية، فى دورى أبطال أوروبا.

أنهى توتنهام الشوط الأول من اللقاء، متقدما بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني، جيوفانى لو سيلسو فى الدقيقة 34، بعد متابعته للكرة المرتدة من العارضة.

وفى الشوط الثانى، نجح السبيرز فى إضافة 3 أهداف أخرى، عن طريق النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون هدفين وكريستيان إريكسن فى الدقائق 57، 61 و 85.

وشهدت المباراة، لقطة رائعة من الكورى سون، والذى تقدم بإعتذار للبرتغالى اندريه جوميز لاعب وسط إيفرتون، والذى تسبب فى إصابة مروعة له، خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضى فى الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 7 فى المركز الثانى، خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 12 نقطة، والذى تأهل للدور التالى، بعد تغلبه على فريق أولمبياكوس اليونانى، بنتيجة 2 – 0، بينما توقف رصيد الفريق الصربى عند 3 نقاط فى المركز الثالث.

المصدر: youm7