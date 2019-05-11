توجيهات بمعالجة كافة مشكلات الأمداد المائي والكهربائي

إلتام مساء أمس إجتماعا بوزارة الدفاع ضم الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع بالإنابة و الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي الخرطوم المكلف ، وإدارتي الكهرباء والمياه و القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية، وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم ومشاكل الخدمات بالولاية خاصة نقص الكهرباء والامداد المائي ،

حيث استمع الاجتماع الي تقارير مفصلة فيما يتعلق بالوضع الامني وموقف انسياب الخدمات لاسيما الكهرباء والمياه

ووجه الإجتماع بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه انسياب الأمداد المائي والكهربائي للمواطنين

وفي تصريحات صحفية اعرب والي الخرطوم عن أسفه لانقطاع الأمداد المائي والكهربائ في بعض المناطق ، مشيرا الي ان الإجتماع أمن علي بذل كل الجهود الممكنة لايصال تلك الخدمات للمواطنين في اسرع وقت مناشدا المواطنين على ترشيد الاستهلالك المائي والكهربائي .

وثمن والي الخرطوم الوعي والثقافة العالية التي يتمتع بها المواطن السوداني والذي مكنه من قيادة ثورة حقيقية ادت الي ارساء قيم الديمقراطية والحرية والعدالة .

مناشدا المواطنين على التعاون مع اتيام الصيانة والاصلاح حتي نضمن انسياب الخدمات .

من جهته وعد المهندس مالك عمر مدير عام هيئة مياة ولاية الخرطوم بازالة كل المعقوات التي تحول دون انسياب الامداد المائي ، مشيرا الي الجهود التي تبذل من قبل العاملين في الهيئة لاصلاح وصيانة كافة الاعطال .

وقال إن انقطاع ساعة واحدة يؤثر على الامداد لمدة يومين، وكشف انهم عثروا على عدد من “البلوفة” مغلقة في عدد من المناطق بولاية الخرطوم واوضح ان معنويات الموظفين تأثرت بعد أن تعرضوا لحالات اعتداء في عدد من مناطق الولاية وناشد المواطنين بعدم التعرض لهم لضمان إستمرار الخدمة

من جانبة أكد المهندس محمد خير أحمد الجنيد وكيل وزارة المياه والكهرباء والموارد المائية. عدم وجود اي برمجة لقطوعات الكهرباء في القطاعين السكني والزراعي لافتا الي ان الحمولات العالية وارتفاع درجات الحرارة والأحمال الزائدة، سببا مباشرا لانقطاع التيار الكهربائي من بعض الخطوط لوجود برمجة تلقائية لحماية الخطوط الكهربائية عند زيادة الحمولة أو ارتفاع درجات الحرارة ، مناشدا المواطنين الي ضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي ومراعاة ساعات الذروة

وكشف الجنيد أن عددا من مكاتب الكهرباء تعرضت لحالات اعتداء وضرب للموظفين، وناشد المواطنين بالتعامل بحكمة، حتى ينعم الجميع بالخدمة، وأشار إلى تأثر عدد من الولايات الغربية نتيجة لعدم وصول الوقود “الفيرنس” إلى المحطات الحرارية املا ان يتم معالجة فتح الطرقات للقطارات حتي تحل هذه المشكلة .

سونا