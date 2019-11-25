ربك (smc)

كشفت حكومة ولاية النيل الابيض عن تسلمهم مخاطبات من وزارة التجارة والصناعة الاتحادية بشان إعادة افتتاح المعابرالحدودية.

وقال د.معروف عثمان الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض في تصريح لــ(smc) إن وزارة التجارة طالبتهم بتحديد المواقع الجغرافية للمعابر، مبينا انهم قاموا بتقديم مقترحات حول معبر جودة الذي يقع في محلية الجبلين ومعبر المقينص بمحلية السلام لوزارة التخطيط العمراني، مشيراً الي ان المفوضية قامت بزيارة المواقع وتقديم رويتها المتكاملة حول المواقع المقترحة .

وأبان أنهم عقدوا اجتماعاً مع المفوضية القومية للحدود بشأن فتح المعابر.

ولفت عثمان الي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الأخيرة الي جوبا ومشاوراتهم حول المعابر ساهمت في دفع عملية افتتاح المعابر اضافة الي الاجتماعات المستمرة مع الادارات الأهلية بمحليات السلام والجبلين.